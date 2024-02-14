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Жамалетдинов Рамазан

Место рождения

Ключищи

Дата рождения

10.12.1923

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923

Отец: Невретдинов Жамалетдин

Мать: (Невретдинова) Алия

Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 22 дата наградного документа: 21.02.1987 № записи: 1511918353 Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1947

Сын: Жамалетдинов Раис Рамазанович

Мать ребёнка: (Мусина) Садия

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мусина) Садия

Рождение ребёнка
07.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мусина) Садия

Смерть
1996
Похороны
Неизвестно

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