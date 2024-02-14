Жамалетдинов Рамазан
Место рожденияКлючищи
Дата рождения10.12.1923
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923
Отец: Невретдинов Жамалетдин
Мать: (Невретдинова) Алия
Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 22 дата наградного документа: 21.02.1987 № записи: 1511918353 Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1947
Сын: Жамалетдинов Раис Рамазанович
Мать ребёнка: (Мусина) Садия
Рождение ребёнка
18.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мусина) Садия
Рождение ребёнка
07.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мусина) Садия
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно