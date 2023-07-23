Попова Зоя Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1947
Рождение ребёнка
09.08.1965
Дочь: Захарова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Захаров Виталий Егорович
Рождение ребёнка
26.03.1970
Дочь: Захарова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Земленицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1970
Дочь: Захарова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно