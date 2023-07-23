Попова Зоя Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Зоя Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1947

Отец: не указан

Мать: Гусейникова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1965

Дочь: Захарова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Захаров Виталий Егорович

Рождение ребёнка
26.03.1970

Дочь: Захарова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Земленицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1970

Дочь: Захарова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земленицын Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Виталий Егорович

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