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Лапинова Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1934

Дата смерти

15.05.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934

Отец: Павел

Мать: Мария Ксенофонтьевна

Рождение ребёнка
26.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапинов Владимир Александрович

Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинов Владимир Александрович

Смерть
15.05.1997
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