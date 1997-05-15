Лапинова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1934
Дата смерти15.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934
Отец: Павел
Мать: Мария Ксенофонтьевна
Рождение ребёнка
26.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапинов Владимир Александрович
Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1997