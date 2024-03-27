Якобсон (Якобсон) Гитля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Якобсон Даниил
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рейза
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Гершенович Хана
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Якобсон Рафаил
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рифман Надежда Рифман?
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
Рождение ребёнка
1875
Сын: Якобсон Залман
Отец ребёнка: Якобсон Абрам
Смерть
После 1914