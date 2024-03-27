Якобсон (Якобсон) Гитля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон (Якобсон) Гитля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Якобсон Даниил

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рейза

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Гершенович Хана

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Якобсон Рафаил

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рифман Надежда Рифман?

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

Рождение ребёнка
1875

Сын: Якобсон Залман

Отец ребёнка: Якобсон Абрам

Смерть
После 1914
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