Пилагова (Корнеенкова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Отец: Корнеенков Никифор
Рождение ребёнка
12.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилагов Иван Александрович
Noginsk, Russie
Рождение ребёнка
23.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилагов Иван Александрович
Noginsk, Russie
Смерть
Неизвестно