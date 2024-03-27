Пилагова (Корнеенкова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилагова (Корнеенкова) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: Корнеенков Никифор

Мать: Корнеенкова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
12.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилагов Иван Александрович

Noginsk, Russie
Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилагов Иван Александрович

Noginsk, Russie
Смерть
Неизвестно
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