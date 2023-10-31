Кокорина Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кокорин Иван Андреев
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев
Бракосочетание
До 1876
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кокорин Александр Андреев
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно