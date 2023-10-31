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Кокорина Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кокорин Иван Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Кокорин Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кокорин Семен Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кокорин Александр Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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