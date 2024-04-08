Ершов Ефим Павлович
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Ершов Павел Ефимович
Мать: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Арина Ефимовна
Мать ребёнка: Ершова Варвара Терентьевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Ершов Ефим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно