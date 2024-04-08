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Ершов Ефим Павлович

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Ершов Павел Ефимович

Мать: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Арина Ефимовна

Мать ребёнка: Ершова Варвара Терентьевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ершов Ефим Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Варвара Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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