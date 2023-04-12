Перебейнос Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Перебейнос Яков
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Владимир
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Василий
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Николай
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Захар
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна
Мать ребёнка: Перебейнос Ярина
Смерть
Неизвестно