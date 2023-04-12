Перебейнос Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перебейнос Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Перебейнос Яков

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Владимир

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Василий

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Николай

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Захар

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна

Мать ребёнка: Перебейнос Ярина

Смерть
Неизвестно
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