Липовцев Стефан Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовцев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липовцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липовцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1869
Мать ребёнка: Липовцева Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно