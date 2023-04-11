Липовцев Стефан Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиповцев Стефан Матвеев

Липовцев Стефан Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липовцев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Антон Стефанов

Мать ребёнка: Липовцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовцева Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
15.08.1869

Сын: Липовцев Лавр Стефанов

Мать ребёнка: Липовцева Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.