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Шерварли Акрит (Ακρίτας)
Шерварли Акрит (Ακρίτας)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1730
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Шерварли Борис Акритович
1756 г.р.
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын:
Шерварли Борис Акритович
Мать ребёнка: не указана
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