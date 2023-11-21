Шерварли Акрит (Ακρίτας) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли Акрит (Ακρίτας)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Шерварли Борис Акритович

Мать ребёнка: не указана

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