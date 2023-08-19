Завалин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалина Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова (Завалина) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно