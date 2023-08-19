Завалин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова (Завалина) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

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