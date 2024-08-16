Целиков Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1905
Дата смерти12.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905
Работа или профессия
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Рождение ребёнка
05.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целикова (Жукова) Вера Трофимовна
Смерть
12.07.1977