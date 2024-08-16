Целиков Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1905

Дата смерти

12.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905

Отец: Целиков Сергей Лукьянович

Мать: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Рождение ребёнка
05.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целикова (Жукова) Вера Трофимовна

Смерть
12.07.1977

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