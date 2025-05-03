Лебедев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти19.08.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Лебедев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1937
Сын: Лебедев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна
Смерть
19.08.1942
Клинцы, Думиничский муниципальный район, Калужская область