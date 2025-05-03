Лебедев Василий Михайлович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Василий Михайлович

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

19.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лебедев Михаил

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова (Лебедева Уличева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна

Рождение ребёнка
28.04.1937

Сын: Лебедев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева (Петровская) Анфиса Григорьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
19.08.1942
Клинцы, Думиничский муниципальный район, Калужская область

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