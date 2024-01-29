Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1860 по 1861

Дата смерти

10.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.08.1880

Жена: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1882

Сын: Михайлов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1883

Дочь: Михайлова Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Михайлова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Михайлова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Синельщикова (Михайлова) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.1897
Москва, город федерального значения Москва

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