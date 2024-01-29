Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1860 по 1861
Дата смерти10.05.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1880
Рождение ребёнка
30.08.1882
Сын: Михайлов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
22.11.1883
Дочь: Михайлова Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Михайлова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Михайлова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Синельщикова (Михайлова) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Смерть
10.05.1897