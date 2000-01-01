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Горностаев Сергей Павлович
Горностаев Сергей Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горностаев Павел Сергеевич
Мать
Горностаева (Рутковская) Нина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Горностаев Павел Сергеевич
Мать:
Горностаева Нина Владимировна
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