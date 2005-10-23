Коротков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2005

Отец: Коротков Александр Вячеславович

Мать: Короткова Елена Валерьевна

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