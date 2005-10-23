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Коротков Дмитрий Александрович
Коротков Дмитрий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.2005
Пол
Мужской
Отец
Коротков Александр Вячеславович
1975 г.р.
Мать
Короткова Елена Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2005
Отец:
Коротков Александр Вячеславович
Мать:
Короткова Елена Валерьевна
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