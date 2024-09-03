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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсмонтов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Эсмонтов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эсмонтова) Неизвестная (Была Инвалидом) (Была Инвалидом)

Отец ребёнка: Эсмонтов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсмонтов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Эсмонтов Степан

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