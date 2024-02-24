Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1982

Отец: не указан

Мать: Куликова Наталья Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белугин Андрей

Рождение ребёнка
14.10.2013

Дочь: Белугина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Белугин Андрей

Рождение ребёнка
14.11.2016

Дочь: Белугина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Белугин Андрей

Рождение ребёнка
21.06.2022

Сын: Белугин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Белугин Андрей

Рождение ребёнка
06.02.2024

Дочь: Беоугина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Белугин Андрей

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