Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1982
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белугин Андрей
Рождение ребёнка
14.10.2013
Дочь: Белугина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Белугин Андрей
Рождение ребёнка
14.11.2016
Дочь: Белугина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Белугин Андрей
Рождение ребёнка
21.06.2022
Сын: Белугин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Белугин Андрей
Рождение ребёнка
06.02.2024
Дочь: Беоугина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Белугин Андрей