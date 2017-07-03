Емельянова (Попова) Дина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Попова) Дина Валентиновна

Место рождения

Пос. Курилово Вологодской обл.

Дата рождения

23.11.1965

Дата смерти

03.07.2017

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Муж

1960 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965

Отец: Попов Валентин Иванович

Мать: Попова Надежда

Пос. Курилово Вологодской обл.
Рождение ребёнка
20.01.1984

Сын: Емельянов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Алексей Борисович

Смерть
03.07.2017
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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