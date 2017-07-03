Емельянова (Попова) Дина Валентиновна
Место рожденияПос. Курилово Вологодской обл.
Дата рождения23.11.1965
Дата смерти03.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965
Отец: Попов Валентин Иванович
Мать: Попова Надежда
Пос. Курилово Вологодской обл.
Рождение ребёнка
20.01.1984
Сын: Емельянов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2017
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край