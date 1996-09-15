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Семушина Анна Евгеньевна
Семушина Анна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1996
Пол
Женский
Отец
Семушин Евгений Викторович
1974 г.р.
Мать
Семушина Скорик Светлана Валентиновна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1996
Отец:
Семушин Евгений Викторович
Мать:
Семушина Скорик Светлана Валентиновна
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