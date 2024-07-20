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Хрестина Карпова

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Место рождения

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Карп

Мать: не указана

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Калинин Григорий Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Калинина Агриппина Павлова

Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Калинина Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Калинин Антон Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Калинина Феврония Павлова

Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1816
Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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