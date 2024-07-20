Хрестина Карпова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Калинина Агриппина Павлова
Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Калинина Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин
Рождение ребёнка
1775
Сын: Калинин Антон Павлов
Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Калинина Феврония Павлова
Отец ребёнка: Калинин Павел Казмин
Смерть
После 1816