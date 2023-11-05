Моторин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1895
Дата смерти?.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна
Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1959