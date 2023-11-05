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Моторин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1895

Дата смерти

?.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моторин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Моторина Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Прасковья Сергеевна

Смерть
?.03.1959
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