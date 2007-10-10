Сафиуллина (Салихзянова) Зульфия Нагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Радик Тагирович
Рождение ребёнка
10.10.2007
Дочь: Сафиуллина Вильдана Радиковна
Отец ребёнка: Сафиуллин Радик Тагирович
Бракосочетание
Неизвестно