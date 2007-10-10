Сафиуллина (Салихзянова) Зульфия Нагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина (Салихзянова) Зульфия Нагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Радик Тагирович

Рождение ребёнка
10.10.2007

Дочь: Сафиуллина Вильдана Радиковна

Отец ребёнка: Сафиуллин Радик Тагирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Радик Тагирович

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