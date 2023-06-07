Василий Иванов Большой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Иван Федоров
Мать: Елена Елисеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Афанасьева
Смерть
Неизвестно