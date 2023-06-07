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Василий Иванов Большой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иван Федоров

Мать: Елена Елисеева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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