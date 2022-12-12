Сучков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1948
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1950
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Сучков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1960