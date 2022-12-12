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Сучков Иван Васильевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.11.1948

Сын: Сучков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1950

Сын: Сучков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Сучков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Александра Ивановна

Смерть
После 1960
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