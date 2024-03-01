Махин Фома Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Махин Гаврила Андреевич
Мать: Махина Марья Павловна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Махин Тимофей Фомич
Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Махин Иван Фомич
Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Махин Ларион Фомич
Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Фоминична
Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно