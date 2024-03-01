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Махин Фома Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Махин Гаврила Андреевич

Мать: Махина Марья Павловна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Махин Тимофей Фомич

Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Махин Иван Фомич

Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Махин Ларион Фомич

Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Фоминична

Мать ребёнка: Махина Евдокия Авдотья Антиповна

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Евдокия Авдотья Антиповна

Смерть
Неизвестно
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