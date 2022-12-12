Уденко Петр Владимирович
Место рожденияКоростенский район, с. Сушки
Дата рождения25.07.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Коростенский район, с. Сушки
Рождение ребёнка
02.02.1967
Мать ребёнка: Уденко Галина Александровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1968
Сын: Уденко Александр Петрович
Мать ребёнка: Уденко Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно