Уденко Петр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУденко Петр Владимирович

Уденко Петр Владимирович

avatar

Место рождения

Коростенский район, с. Сушки

Дата рождения

25.07.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростенский район, с. Сушки
Рождение ребёнка
02.02.1967

Сын: Уденко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Уденко Галина Александровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1968

Сын: Уденко Александр Петрович

Мать ребёнка: Уденко Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уденко Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close