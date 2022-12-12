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(Замотаева?) Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1882

Муж: Карлов Федор Димитриев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев

Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Карлов Василий Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1888

Дочь: Надежда Федорова

Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Карлов Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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