(Замотаева?) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1882
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев
Рождение ребёнка
18.12.1885
Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1888
Дочь: Надежда Федорова
Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.11.1890
Сын: Карлов Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Карлов Федор Димитриев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно