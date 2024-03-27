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Гайнетдин

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Исхак Исламкулов №59-89

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Низамутдин

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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