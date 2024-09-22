Кусакин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.
Отец: Кусакин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
09.11.1841 деревни Алексеевки однодворец Ефим Иванович Кусакин, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет, обвенчался с невестой девицей Евдокией Григорьевой, дочерью однодворца деревни Але... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1852 ст.
Мать ребёнка: Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1854 ст.
Дочь: Кусакина Евфросиния Ефимовна
Мать ребёнка: Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно