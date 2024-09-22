Кусакин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусакин Ефим Иванович

Кусакин Ефим Иванович

Место рождения

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.

Отец: Кусакин Иван

Мать: не указана

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Жена: Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
09.11.1841 деревни Алексеевки однодворец Ефим Иванович Кусакин, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет, обвенчался с невестой девицей Евдокией Григорьевой, дочерью однодворца деревни Але... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1852 ст.

Сын: Кусакин Фаддей Ефимович

Мать ребёнка: Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1854 ст.

Дочь: Кусакина Евфросиния Ефимовна

Мать ребёнка: Кусакина (Лучкина) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.