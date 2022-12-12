Терещенко Михаил Иванович
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения30.03.1886
Дата смерти01.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1886
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1905 по 1908
г. Лейпциг, Германия
Место жительства
По 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
01.04.1956
г. Монте-Карло, Монако
Место жительства
По 1956
г. Монте-Карло, Монако