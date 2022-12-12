Терещенко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Михаил Иванович

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

30.03.1886

Дата смерти

01.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1886
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1905 по 1908
г. Лейпциг, Германия
Место жительства
По 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
01.04.1956
г. Монте-Карло, Монако
Место жительства
По 1956
г. Монте-Карло, Монако
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