Мартьянов Иван
Место рожденияСССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Дата рождения13.05.1959
Дата смерти14.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1959
Отец: Мартьянов Илья
Мать: Мартьянова Евдокия
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Бракосочетание
19.09.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск, Красноярский край, Россия
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Рождение ребёнка
28.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, Красноярский край, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, Красноярский край, Россия
Смерть
14.03.1998
Белово, Кемеровская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ | острый инфаркт миокарда
Похороны
17.03.1998
Новое городское кладбище Белово