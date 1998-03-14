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Мартьянов Иван

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Место рождения

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка

Дата рождения

13.05.1959

Дата смерти

14.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1959

Отец: Мартьянов Илья

Мать: Мартьянова Евдокия

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Бракосочетание
19.09.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, Красноярский край, Россия
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Рождение ребёнка
28.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, Красноярский край, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, Красноярский край, Россия
Смерть
14.03.1998
Белово, Кемеровская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ | острый инфаркт миокарда
Похороны
17.03.1998
Новое городское кладбище Белово
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