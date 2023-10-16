Субботина Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.

Сын: Субботин Василий Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.08.1890 ст.

Сын: Субботин Иван Александрович

Отец ребёнка: Субботин Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Иван Александрович

Смерть
После 1890
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