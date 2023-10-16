Субботина Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.
Сын: Субботин Василий Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1890 ст.
Сын: Субботин Иван Александрович
Отец ребёнка: Субботин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890