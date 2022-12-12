Кусакина Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина Агафья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1877

Сын: Кусакин Алексей Антонович

Отец ребёнка: Кусакин Антон Феофилактович

Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусакин Антон Феофилактович

Смерть
Неизвестно
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