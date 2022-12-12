Кусакина Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1877
Сын: Кусакин Алексей Антонович
Отец ребёнка: Кусакин Антон Феофилактович
Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно