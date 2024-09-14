(Габидуллина) Минихаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габидуллин ?
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Отец ребёнка: Габидуллин ?
Рождение ребёнка
15.05.1916
Сын: Габидуллин Минислам Минигалеевич
Отец ребёнка: Габидуллин ?
Габидуллин Минислам Минигалимович | Родился 15 мая 1916 года в БАШ АССР Буздякского р-на д. Тимошкино. По национальности татарин. Окончил 3 класса. В сентябре 1938 года был призван на военную службу:... Показать все
Смерть
Неизвестно
Расстреляны в 1937? Сбежали в узбегистан 19 семей, разразился тиф, вернулись обратно габидуллины, магруповы, гизатулины.