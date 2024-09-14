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(Габидуллина) Минихаят

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин ?

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Отец ребёнка: Габидуллин ?

Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Габидуллин Минислам Минигалеевич

Отец ребёнка: Габидуллин ?

Габидуллин Минислам Минигалимович | Родился 15 мая 1916 года в БАШ АССР Буздякского р-на д. Тимошкино. По национальности татарин. Окончил 3 класса. В сентябре 1938 года был призван на военную службу:... Показать все
Смерть
Неизвестно
Расстреляны в 1937? Сбежали в узбегистан 19 семей, разразился тиф, вернулись обратно габидуллины, магруповы, гизатулины.

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