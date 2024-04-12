Зиянгулов Ибрагим
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Масягутов Зиянгул
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Газиза
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Юлбарисова Асхабьямал
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ибрагимов Сагдивапас
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вязига
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
16.07.1834
Сын: Ибрагимов Мирсаяф
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас
Смерть
Неизвестно