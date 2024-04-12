Зиянгулов Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгулов Ибрагим

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Масягутов Зиянгул

Мать: не указана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Газиза

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Юлбарисова Асхабьямал

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ибрагимов Сагдивапас

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вязига

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1834

Сын: Ибрагимов Мирсаяф

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ибрагимов Султанмахмуд

Мать ребёнка: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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