Степанова (Мирутко) Элла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Мирутко) Элла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1933

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1933

Отец: Мирутко Артем Петрович

Мать: Мирутко Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацов Анатолий Нахманович

Рождение ребёнка
23.03.1961

Сын: Степанов Эдуард Виленович

Отец ребёнка: Степанов Вилен

Смерть
17.07.2021

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