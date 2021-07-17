Степанова (Мирутко) Элла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1933
Дата смерти17.07.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1933
Отец: Мирутко Артем Петрович
Мать: Мирутко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шацов Анатолий Нахманович
Рождение ребёнка
23.03.1961
Сын: Степанов Эдуард Виленович
Отец ребёнка: Степанов Вилен
Смерть
17.07.2021