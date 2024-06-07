Степанида Борисова 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов

Упоминание
Неизвестно
ИР 1800 лист 1242
Бракосочетание
18.04.1798

Муж: Фёдор Евдокимов

Якушево
Рождение ребёнка
12.03.1802

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов

Лоханино
Рождение ребёнка
12.04.1804

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов

Лоханино
Смерть
Неизвестно

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