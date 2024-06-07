Степанида Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов
Упоминание
Неизвестно
ИР 1800 лист 1242
Бракосочетание
18.04.1798
Муж: Фёдор Евдокимов
Якушево
Рождение ребёнка
12.03.1802
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов
Лоханино
Рождение ребёнка
12.04.1804
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Евдокимов
Лоханино
Смерть
Неизвестно