Изотов Олег Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотов Олег Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Изотов Виталий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1980

Дочь: Галина Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Между 1986 и 1992
Ликвидатор последствий Чернобыльской АЭС
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2002
Причина смерти: Пневмония
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