Изотов Олег Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Изотов Виталий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1980
Дочь: Галина Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Между 1986 и 1992
Ликвидатор последствий Чернобыльской АЭС
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2002
Причина смерти: Пневмония