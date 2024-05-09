Аносов Прокопий Яковлев 26.02.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносов Прокопий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1882

Отец: Аносов Яков Иванович

Мать: Татьяна Фотлева

Бракосочетание
01.06.1901

Жена: Хохлова Ольга Григорьева

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Аносова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Григорьева

Пушкино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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