Аносов Прокопий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1882
Отец: Аносов Яков Иванович
Мать: Татьяна Фотлева
Бракосочетание
01.06.1901
Жена: Хохлова Ольга Григорьева
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Аносова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Григорьева
Пушкино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно