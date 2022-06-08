Калимуллина (Миннеханова) Жуайра Шакуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллина (Миннеханова) Жуайра Шакуровна

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Место рождения

Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

08.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Миннеханов Шакур Миннеханович

Мать: Миннеханова Фахригалям

Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимуллин Галиулла Калимуллович

Рождение ребёнка
07.07.1958

Дочь: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Отец ребёнка: Калимуллин Галиулла Калимуллович

Смерть
08.06.2022
Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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