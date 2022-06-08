Калимуллина (Миннеханова) Жуайра Шакуровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1930
Дата смерти08.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калимуллин Галиулла Калимуллович
Рождение ребёнка
07.07.1958
Дочь: Нуруллина Танзиля Галиулловна
Отец ребёнка: Калимуллин Галиулла Калимуллович
Смерть
08.06.2022
Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)