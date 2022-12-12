Зыков Евсей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: Зыков Никифор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Татьяна Евсеевна
Мать ребёнка: Варвара Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: Ульяна Евсеевна
Мать ребёнка: Варвара Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Мать ребёнка: Варвара Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Зыков Егор Евсеевич
Мать ребёнка: Варвара Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Семёновна
Смерть
Неизвестно