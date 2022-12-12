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Зыков Евсей Никифорович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1720 и 1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: Зыков Никифор Петрович

Мать: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Татьяна Евсеевна

Мать ребёнка: Варвара Семёновна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: Ульяна Евсеевна

Мать ребёнка: Варвара Семёновна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Зыков Максим Евсеевич

Мать ребёнка: Варвара Семёновна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Зыков Егор Евсеевич

Мать ребёнка: Варвара Семёновна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Семёновна

Смерть
Неизвестно
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