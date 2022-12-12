Елисеева Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Александр

Мать: Рязанова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Грудинин Георгий

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Грудинин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин Георгий

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