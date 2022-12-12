Елисеева Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Грудинин Георгий
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудинин Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Грудинин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудинин Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудинин Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грудинин Георгий