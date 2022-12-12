Шевцова Настасья Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова Настасья Ильинишна

Шевцова Настасья Ильинишна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шевцов Марк Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевцова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Шевцов Иван Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close