Шевцова Настасья Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шевцов Марк Иванович
Отец ребёнка: Шевцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевцова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Шевцов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно