Масленникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленников Василий
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: (Масленникова) Екатерина
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: (Масленникова) Александра
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: (Масленникова) Клавдия
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
19.06.1902
Сын: Масленников Петр
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
08.11.1904
Сын: Масленников Михаил
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: (Масленникова) Любовь
Отец ребёнка: Масленников Василий
Смерть
Неизвестно