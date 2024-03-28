Масленникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Василий

Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: (Масленникова) Екатерина

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: (Масленникова) Александра

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: (Масленникова) Клавдия

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Масленников Петр

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
08.11.1904

Сын: Масленников Михаил

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: (Масленникова) Любовь

Отец ребёнка: Масленников Василий

Смерть
Неизвестно

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