Амосов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Иван Петрович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

22.04.1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1786 по 1793
Великобритания
Место жительства
С 1793
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
22.04.1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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