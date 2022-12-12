Амосов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти22.04.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1786 по 1793
Великобритания
Место жительства
С 1793
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
22.04.1843