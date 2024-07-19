Буденков Сергей Михайлович
Место рожденияСмоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Дата рождения16.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буденкова Мария
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Смерть
Неизвестно