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Буденков Сергей Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

16.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Мария

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Мария

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Мария

г. Ржев, Тверская обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буденкова Мария

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Мария

г. Ржев, Тверская обл.
Смерть
Неизвестно

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