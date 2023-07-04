Ташлакова (Сентебова) Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлакова (Сентебова) Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Ташлаков Александр

Отец ребёнка: Ташлаков Александр

Бракосочетание
08.07.1912

Муж: Ташлаков Александр

м браком, 18 лет и Нижнетуринской волости и завода обывательская дочь девица Александра Андреева Сентебова, православная, 16 лет. По жениху деревни Елкиной крестьяне Иоаннъ Семенов Переваловъ и Андрей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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