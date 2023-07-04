Ташлакова (Сентебова) Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1912
Сын: Ташлаков Александр
Отец ребёнка: Ташлаков Александр
Бракосочетание
08.07.1912
Муж: Ташлаков Александр
м браком, 18 лет и Нижнетуринской волости и завода обывательская дочь девица Александра Андреева Сентебова, православная, 16 лет. По жениху деревни Елкиной крестьяне Иоаннъ Семенов Переваловъ и Андрей... Показать все
Смерть
Неизвестно