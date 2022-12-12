Латохина (Градусова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латохина (Градусова) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1970

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1970

Отец: Градусов Виктор Иванович

Мать: Градусова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
13.09.1990

Сын: Латохин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Латохин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латохин Валерий Николаевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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