Алимурадова Разияханум Байрамалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1949
Дата смерти28.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949
Отец: Идиев Байрамали
Мать: Идиева Умханум
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1971
Дочь: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован
Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич
Рождение ребёнка
02.01.1974
Дочь: Алимурадова Минаханум Шахмурадовна
Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич
Рождение ребёнка
10.01.1979
Сын: Алимурадов Магомедали Шахмурадович
Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич
Смерть
28.08.2016