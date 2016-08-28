Алимурадова Разияханум Байрамалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимурадова Разияханум Байрамалиевна

Алимурадова Разияханум Байрамалиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1949

Дата смерти

28.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949

Отец: Идиев Байрамали

Мать: Идиева Умханум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич

Рождение ребёнка
02.01.1971

Дочь: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован

Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич

Берикей, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
02.01.1974

Дочь: Алимурадова Минаханум Шахмурадовна

Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич

Рождение ребёнка
10.01.1979

Сын: Алимурадов Магомедали Шахмурадович

Отец ребёнка: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич

Берикей, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
28.08.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.